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​Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за интервью с Азаровым

Бывший премьер наговорил на нарушение закона.

​Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за интервью с Азаровым
Фото: Youtube

Нацсовет по телевидению и радиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала "Макси-ТВ" (он же "НАШ") из-за интервью с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым.

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Члены совета зафиксировали, что во время передачи "Гордон" с Азаровым звучали высказывания, которые имеют признаки нарушения действующего законодательства. В частности, указывается на нарушение ч.1 ст.28 закона "Об информации" - информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой или религиозной вражды, совершению террористических актов, посягательства на права и свободы человека.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании "Наша Прага" (логотип "Макси-ТВ") является отец бывшего народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.

В декабре 2018 года "НАШ" получил предупреждение за нарушение программной концепции

Раньше "Макси-ТВ" был развлекательным каналом, но после приобретения Мураевым стал информационным.

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