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Мураєв заявив, що передає управління телеканалу "Наш" трудовому колективу

Екснардеп повідомив, що припиняє займатися медіа бізнесом.

Мураєв заявив, що передає управління телеканалу "Наш" трудовому колективу
Евгений Мураев
Фото: inforesist.org

Колишній нардеп, лідер партії "Наші" Євген Мураєв,  заявив, що передає управління телеканалом "Наш" трудовому колективу.

Про це він оголосив в етері каналу.

"З п'ятниці я повністю передаю все управління телеканалу трудовому колективу, редакції колективу. Я перестаю займатися медіа менеджментом, бізнесом. Я хочу обговорити з усією країною ту формулу країни, яку бачу ", - сказав Мураєв.

На його думку, зараз Україна "знаходиться на порозі дуже неприємних подій".

"Я впевнений, що телеканал не відмовить надати нам площадку, в яких би містах ми не були. Приєднуйтесь, ми на порозі дуже неприємних подій. І якщо ми не зрозуміємо, що це треба міняти разом в рамках національного діалогу і громадянського миру, нас чекають дуже сумні наслідки", - додав Мураєв.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Вадим Новинський заявив, що хоче купити телеканал "Наш".

Раніше Мураєву належав канал NewsOne (ТОВ "Новини 24 години"), але на початку жовтня 2018 року корпоративні права на нього перейшли до депутата Тараса Козака, наближеного до Віктора Медведчука.

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