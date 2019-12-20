Нацсовет проверит телеканал Мураева из-за трансляции пресс-конференции Путина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил для телеканала "НАШ 365" (спутниковая версия телеканала "НАШ", Киев) внеплановую выездную проверку из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"В этот день в эфире лицензиата была зафиксирована трансляция (в 13:08) пресс конференции президента Российской Федерации В. Путина, которая сопровождалась плашкой «Москва. Онлайн». Одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве, которая была протитрованна «Нацкорпус перекрыл Крещатик». Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Нацсовета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Нацсовет подчеркивает, что такие факты имеют признаки нарушения законодательства Украины.

"Поэтому в целях проверки соблюдения телерадиокомпанией ч.2. ст. 6, ч.1. ст. 59 Закона «О телевидении и радиовещании» и ч.1. ст. 28 Закона «Об информации» ей назначена внеплановая выездная проверка. По результатам проверки Нацсовет примет соответствующее решение", - сообщил регулятор.

Напомним, телеканалу "Наш" неоднократно назначали внеплановые проверки, в том числе и за нарушение программной концепции. В 2017 году его проверяли из-за интервью с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир.