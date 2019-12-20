В "Европейской солидарности" узрели в обысках "Думской ТВ" месть за независимую редакционную политику

Партия «Европейская Солидарность» считает обыски на одесском телеканале "Думская ТВ", "прямым политическим давлением на независимый телеканал". Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на сайте "ЕС".

"Национальное антикоррупционное бюро, которое призвано бороться с коррупцией в органах власти, именно сейчас занимается давлением на средства массовой информации, не допускает на работу журналистов, оказывает им препятствия в их журналистской деятельности, изымает сервер и технику частного телеканала. Это произошло после того, как «Думская ТВ» активно освещал тему признания директора НАБУ Артема Ситника виновным в коррупционном правонарушении", - говорится в заявлении.

В партии видят в проведении обысков "прямую месть за независимую редакционную политику и критические материалы журналистов и авторов «Думская ТВ»"

"Мы считаем, что это - препятствование журналистской деятельности и политическое давление с желанием избавиться независимых или критических к властным структурам СМИ в Украине. Требуем от Государственного бюро расследований возбудить дело о незаконных действиях НАБУ, а от власти немедленно прекратить практику уничтожения свободы слова в Украине. Власть должна уважать демократические ценности, украинских журналистов - что бы они не писали и не говорили в рамках безопасности и законов Украины - и научиться воспринимать критику", - говорится также в заявлении.

Также "ЕС" обратилась к представителю ОБСЕ по защите свободы слова Арлему Дезире, чтобы "соответствующие структуры Совета Европы, которые следят за соблюдением свободы слова в странах, подписавших соответствующие конвенции, немедленно обратили на это внимание и отреагировали".

Напомним, НАБУ заявили, что обыски на телеканале

что следственные действия не связаны с деятельностью СМИ и журналистов. Они касаются расследования возможных злоупотреблений властью служебных лиц Одесского областного совета во время продажи в сентябре 2018 нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар 13 (Одесса) в пользу ООО "Шаг вперед", поскольку указанное СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев.