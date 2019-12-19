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Порошенко в Страсбурге выступил за усиление политического и санкционного давления на Россию

Санкции против России являются гарантией для прогресса Украины.

Порошенко в Страсбурге выступил за усиление политического и санкционного давления на Россию
Фото: eurosolidarity.org

Санкции против России за агрессию на Востоке Украины и оккупацию Крыма должны быть усилены и продолжаться до полного выполнения Кремлем международных обязательств.

Об этом во время сессии по вопросам безопасности Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Важно усилить политическое давление на российские власти для безусловного и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", - цитирует Порошенко пресс-служба партии.

Лидер "Евросолидарности" приветствовал инициативу депутатов Европарламента направить письмо накануне нормандского саммита с призывом способствовать освобождению всех украинских граждан из российских тюрем.

"Мы должны удвоить усилия для принуждения России восстановить и обеспечить свободу

судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море", - убежден Петр Порошенко.

По его словам, санкции против России являются гарантией для прогресса Украины, в том числе для укрепления оборонного потенциала и внутренних реформ.

"Я приветствую продолжение санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - отметил Петр Порошенко.

Он также призвал европейских партнеров не возвращаться к "статус-кво" в отношениях с РФ до восстановления территориальной целостности Украины.

Петр Порошенко инициировал визит нового Высокого представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на Донбасс.

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