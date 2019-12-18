Зеленский предложил Раде закрыть лазейку в Уголовном кодексе, которая помогла Ефремову

Президент Владимир Зеленский предложил закрыть лазейку в Уголовном кодексе, которая позволила закрыть одно из уголовных производств в отношении Александра Ефремова.

Об этом говорится в законопроекте №2621 от 18 декабря, внесенном президентом как безотлагательный.

Зеленский предлагает уточнить статью 364 Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением. В мае 2014 года Верховная Рада частично декриминализировала ее, прописав, что ответственность наступает только за ущерб имущественного характера.

В ноябре 2019 года это позволило защите бывших депутатов Александра Ефремова, Александра Стояна и Сергея Гордиенко добиться закрытия дела против них, которое касалось принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года. Им вменяли неимущественный ущерб.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "в служебных преступлениях существенный ущерб не всегда может рассчитать в деньгах".

Предложенные правки предусматривают, что существенность ущерба нематериального характера будет определяться с учетом конкретных обстоятельств дела, как это было до 2014 года.

Напомним, уголовное дело в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко за принятие "диктаторских законов" расследовалось по ст.364 ч.2 (злоупотребление властью и служебными полномочиями) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В суд его передали еще в 2015 году, но до сих пор дальше подготовительного заседания дело не дошло.

16 января 2014 года депутаты методом поднятия рук проголосовали за пакет законов, которые давали власти больше возможностей для подавления протестов. Тогда запретили движения автомобилей колоннами больше 5, за организацию собраний и митингов установили штраф и арест до 10 суток, предусмотрели введение уголовной ответственности за экстремизм и за клевету, блокирование госзданий и др.

Ефремов, Стоян и Гордиенко были членами Счетной комиссии Верховной Рады, которая формализовала принятие этих законов.

Ефремова также судят по обвинению в государственной измене. О том, что происходит в этом деле, читайте в статье "Справа Єфремова: захоплення СБУ, державна зрада, тиск на свідків".