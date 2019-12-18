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Зеленский подписал закон об отсрочке введения института уголовного проступка

Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

Зеленский подписал закон об отсрочке введения института уголовного проступка
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" №321-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Закон переносит на 1 июля 2020 года дату вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" от 22 ноября 2018 года, который предусматривает создание института уголовного проступка.

"Этот институт должен был заработать с 1 января 2020 года, однако пока не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел. Поэтому подписанный президентом закон определяет новую дату введения института уголовного проступка - 1 июля. Это поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 22 ноября 2018 года Рада ввела институт уголовных проступков. Принятый закон изменяет классификацию уголовных правонарушений и вводит в действие институт уголовных проступков. Таковыми будут считаться предусмотренное Уголовным кодексом деяние, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа не более 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

8 ноября глава Комитета Рады по вопросам правоохранительных органов Денис Монастырский заявил, что дата введения института уголовных проступков 20 января 2020 года будет отложена. По его словам, для реализации закона необходимо внести изменения в 50 законодательных актов, а времени до вступления в силу закона осталось менее, чем два месяца.

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