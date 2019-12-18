Кабмин открыл Офис противодействия рейдерству

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр юстиции Денис Малюська в среду приняли участие в открытии Офиса противодействия рейдерству.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

"Эпоха рейдерства в Украине закончилась. Мы начинаем новый этап защиты прав бизнеса и граждан. Открытие Офиса противодействия рейдерству - шаг к этому. Защищенный бизнес - это инвестиции, новые рабочие места, благосостояние наших людей", - заявил на мероприятии Гончарук.

По его словам, открытие Офиса противодействия рейдерству и принятые соответствующие законы являются элементами единой стратегии, направленной на искоренение этого явления.

Премьер также сообщил, что на сегодня много сделано для защиты прав законных владельцев и уменьшения коррупционных рисков. В частности, обновлен состав Антирейдерского комиссии, сокращен срок допуска к рассмотрению жалобы по существу до пяти дней, а также введен механизм подачи жалоб в электронном виде.

"Мы можем констатировать, что преодолели системное рейдерство за короткий срок", - подчеркнул Гончарук и добавил, что за три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией был заблокирован доступ к реестрам.

Глава правительства также сообщил, что Офис противодействия рейдерству и Антирейдерская комиссия продолжат работу по блокировке "черных регистраторов", устранению слабых мест в реестрах и законодательстве, переводе данных в электронную форму и усилении надежности авторизации при проведении транзакций.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что задача Офиса - реагировать на заявления в течение суток.

"Каждый получит защиту в Минюсте. В случае нарушения права собственности человека реакция государства будет мгновенной. Горячая линия Офиса противодействия рейдерству - к услугам граждан", - подчеркнул он.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла закон о противодействии земельному рейдерству. Согласно нему, Госреестр и Госгеокадастр будут автоматически обмениваться информацией.