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Экс-нардепа подозревают в получении компенсации 360 тыс. гривен за жилье при наличии у него квартиры в Киеве

В НАБУ уточнили, что подозреваемый - Руслан Сольвар.

Экс-нардепа подозревают в получении компенсации 360 тыс. гривен за жилье при наличии у него квартиры в Киеве
Руслан Сольвар

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который незаконно получил компенсацию за съем номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного жилья.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Однако, выяснилось, что нардеп получил в наследство квартиру в столице, скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. гривен компенсации", - говорится в сообщении.

Сейчас ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).

Источник в НАБУ уточнил "Українським Новинам", что подозреваемый - экс-депутат от "Блока Петра Порошенко" Руслан Сольвар.

Напомним, в начале декабря первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук вернул аппарату парламента выплаченные ему 39,6 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в сентябре-октябре. Движение "Чесно" выяснило, что Стефанчук арендует квартиру у своей тещи. По данным журналистов, Стефанчук арендовал у нее квартиру и до депутатства, но ранее указывал в своей декларации безвозмездную аренду.

Всего за ноябрь компенсацию получили 122 нардепа.

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