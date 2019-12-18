"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
ГлавнаяПолитика

В Украине создадут единый центр данных в сфере нацбезопасности за 12,3 млн грн

Кабин работает над его созданием.

В Украине создадут единый центр данных в сфере нацбезопасности за 12,3 млн грн
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров работает над созданием единого центра данных по национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграме.

"Большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в Аппарат СНБО под надежной киберзащитой. Это значительно ослабит риски утечек информации", - отметил премьер.

На создание центра данных нацбезопасности правительство направило 12,3 млн гривен.

Напомним, в июне 2016 года пятый президент Петр Порошенко создал Национальный координационный центр кибербезопасности.  Деятельность Центра обеспечивала координацию деятельности субъектов национальной безопасности и обороны Украины во время реализации Стратегии кибербезопасности Украины.

После вступления на президентский пост  Владимира Зеленского, тогдашний глава СНБО Александр Данилюк сообщал об исчезновении из Администрации президента серверов с секретной информацией.

Позже сообщили, что вся техника из ситуационной комнаты АП была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также