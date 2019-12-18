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Украинцам с 1 марта запретили выезд в РФ без загранпаспорта

Въезжать с РФ украинцы смогут и по внутренним паспортам.

Украинцам с 1 марта запретили выезд в РФ без загранпаспорта
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров ввел с 1 марта 2020 года запрет на пересечение границы с Россией без загранпаспорта. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук у себя в телеграме.

"С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", - отметил он.

Благодаря этому сократится время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку для проверки данных сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

При этом при въезде граждан Украины с территории РФ Госпогранслужба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Напомним, об эти намерениях МИД Украины впервые сообщал в начале декабря. Это связано с тем, что внутренний паспорт-"книжечка" и свидетельство о рождении имеет низкую степень защиты, их легко подделать. 

В нынешних правилах безвизового въезда в Россию украинцы могут предъявить такие документы: дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, проездной документ ребенка, паспорт гражданина Украины.

В 2016 году в Раде предложили прекратить соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Россией. 

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