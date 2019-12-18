Порошенко встретился с освобожденным из СИЗО генералом Марченко

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил киборга, боевого генерала Дмитрия Марченко с освобождением из СИЗО после уплаты залога в 20 млн гривен.

По мнению Порошенко, за последние полгода в Украине активизировались попытки дискредитации военных, волонтеров и добровольцев, которые с первых дней российской агрессии пошли защищать государство.

«Что они сейчас делают? Они пытаются переписать историю последних пяти лет. Они пытаются сказать, что армия, Вооруженные силы, украинские герои - это не самое важное, что есть в Украине. Они пытаются подорвать доверие к украинским офицерам и генералам, которые, бросив все, в 14-м ушли на фронт.

Я буду делать все, чтобы не позволить им это сделать. Я буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, украинского воина, было защищено. Я еще раз хочу поблагодарить вас за ту огромную работу по защите родной земли, которую вы делали эти 5 лет. Я как пятый Президент и Верховный Главнокомандующий хочу поблагодарить в вашем лице всех наших воинов, героев, которые внесли огромный вклад для того, чтобы страна была сохранена - и еще сделают для того, чтобы не дать негодяям сделать реванш», - отметил Петр Порошенко.

Он также отметил командирскую позиция Дмитрия Марченко, который отказывался выходить из СИЗО под залог до тех пор, пока не освободили его подчиненных.

Дмитрий Марченко поблагодарил семью Петра Порошенко и всех неравнодушных украинцев, которые за несколько дней вместе собрали необходимую сумму в 20 млн гривен для залога.

«Для меня большая честь, что я мог воевать и защищать народ. У нас невероятный народ и вы у нас были невероятным президентом», - сказал генерал Марченко.