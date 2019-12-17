"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
ГлавнаяПолитика

Генерал Марченко вышел на свободу

Большую часть залога внес бывший президент Порошенко.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Генерал Дмитрий Марченко, подозреваемый по делу бронежилетов, вышел из изолятора временного содержания после уплаты залога в размере 20 млн гривен. Большинство денег перечислил "Благотворительный фонд Порошенко".

Об этом сообщил соратник Порошенко Юрий Бирюков.

"Фамилия Петра Порошенко в названии фонда, фамилия Дмитрия Марченко в назначении платежа. Они как-то были знакомы, они пару раз пересекались, но вряд ли это можно даже толком назвать "знакомством". Верховный главнокомандующий и один из руководства ВСУ... Фамилии пересеклись. Лучше бы в других обстоятельствах. Но мы не бросаем своих", - написал он в фейсбуке, опубликовав платежку с назначением "залог за Марченко Дмитрия Александровича".

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Позже Бирюков опубликовал фотографию Марченко возле выхода из изолятора.

Фото: t.me/spravagromad

Напомним, 5 ноября следователи объявили подозрение пятерым должностным лицам Министерства обороны в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны. 11 ноября Печерский суд Киева арестовал Дмитрия Марченко, начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога. Позже сумму залога снизили до 20 миллионов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также