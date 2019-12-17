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Арахамия удивлен задержкой с подписанием закона о перезапуске ГБР

"Президент возвращается из Азербайджана, и я обязательно подниму этот вопрос".

Лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия удивлен задержкой с подписанием закона о перезапуске Государственного бюро расследований.

Об этом он сказал корреспонденту LB.ua в кулуарах парламента.

"Президент сегодня возвращается из Азербайджана, и я завтра обязательно подниму этот вопрос. Я не понимаю, почему оно вообще задержалось, ведь, как я обещал, за один день председатель подписал - я повез в канцелярию Офиса президента. А дальше я немного потерял коннект", - сказал Арахамия.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада решила перезапустить ГБР с отменой коллегиального принципа принятия решений. Весь руководящий состав ГБР во главе с директором Романом Трубой должен быть распущен.

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