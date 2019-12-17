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Арахамия назвал происходящее у Рады "спектаклем"

"Сегодня не было на повестке дня ничего про землю. Но было кое-что другое".

Арахамия назвал происходящее у Рады "спектаклем"
Фото: Анна Стешенко

Лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал происходящее возле Верховной Рады спектаклем. По его мнению, это делалось для срыва заседание из-за нежелания голосовать за законы о снятии неприкосновенности и по янтарю.

"Сегодня не было на повестке дня ничего про землю. Но было кое-что другое. В частности, снятие депутатской неприкосновенности. И вы видите, кто вышел и заблокировал трибуну. Кто-то очень-очень не хочет, чтобы была отменена депутатская неприкосновенность. Это первое", - сказал он журналистам в кулуарах парламента.

Также он отметил, что на эту неделю запланирован законопроект о легализации янтаря. "Нам говорят, что не будет вам никакого янтаря, будем блокировать и делать все угодно", - сказал Арахамия.

"Третье - есть законопроект, что всем одинокие пенсионеры возрастом больше 80 лет получат специальные выплаты. Говорят, что вы получите от этого много политических баллов, не нужно этого делать. Четвертое - 80 тысяч одиноких сирот тоже получат дополнительную финансовую помощь, и тоже этого не надо делать", - добавил лидер фракции "Слуги народа".

"То, что сегодня происходит, никак не связано с землей. Это просто, на мой взгляд, спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады", - сказал Арахамия.

Напомним, что во вторник с утра возле Верховной Рады начались митинги против продажи земли. Была сделана попытка установить палатки на проезжей части, что привело к столкновениям с полицией.

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