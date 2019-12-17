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Гончарук спрогнозировал снижение цен на бензин до 24-25 гривен за литр

Укрепленная гривна должна повлечь снижение цен на бензин.

Гончарук спрогнозировал снижение цен на бензин до 24-25 гривен за литр
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук спрогнозировал снижение цен на бензин до 24-25 гривен за литр. Об этом он сказал в понедельник вечером на телеканале ICTV.

Премьер отметил, что укрепленная гривна должна повлечь снижение цен на бензин.

"Сейчас мы наблюдаем, что цены на бензин снижаются. По разным оценкам от 30 до 80 копеек, но, конечно, это не адекватное снижение. Цены на бензин должны снизиться значительно сильнее. По нашим оценкам, они должны снизиться приблизительно на 2 гривны. Фактически в среднем приблизительно цены на бензин в Украине могут составлять 1 доллар +/- 10 центов, но обычно цену определяет рынок", - рассказал Гончарук.

Он также заверил, что со своей стороны правительство стремится стимулировать конкуренцию, за защиту которой отвечает Антимонопольный комитет. По словам премьера, с октября в Украине заработала целостная IT-система, контролирующая оборот топливно-смазочных материалов, что упрощает борьбу с теневым сектором.

Напомним, народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала в интервью LB.ua, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен подать в отставку в феврале, если Кабмин не покажет быстрые результаты.

Мы — это парламент, Кабинет министров. Я вижу, что скепсис у общества растет. И если мы сейчас не покажем результат, то плохо закончим", - подчеркнула она.

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Источник: "Украинские новости"
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