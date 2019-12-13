Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
ГлавнаяЭкономикаФинансы

В Украине презентовали электронный кабинет застройщика

Премьер Гончарук назвал это первым шагом на пути по борьбе с коррупцией в строительной сфере.

В Украине презентовали электронный кабинет застройщика
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о запуске в Украине электронного кабинета застройщика e-dabi.gov.ua.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, запуск электронного кабинета застройщика - первый шаг на пути по борьбе с коррупцией в строительной сфере, до декабря 2020 года должна заработать электронная система, в которой будут зафиксированы все процессы в строительной сфере.

"Строительство - это традиционно одна из наиболее коррупционных сфер. Все эти 5 долларов за метр и тому подобное - все это хорошо известно. Поэтому борьба с коррупцией в сфере строительства является одним из важнейших заданий. И именно поэтому презентация этого продукта, являющегося первым серьезным шагом в борьбе с коррупцией, очень важна", - сказал Гончарук.

Он отметил, что в начале система будет работать для наименее рисковых объектов строительства (СС1), но доля которых превышает 80% рынка.

По словам премьера, в ближайшие несколько месяцев система должна заработать и для других объектов. "Есть указ президента, где нам поручено, чтобы до декабря месяца следующего года заработала большая электронная система, которая будет оцифровывать вообще все процессы, которые происходят в строительстве", - отметил Гончарук.

Электронный кабинет застройщика в рамках Единой электронной системы в сфере строительства должен начать работу 24 декабря.

Напомним, в октябре депутаты приняла закон о введении электронного документооборота в Раде.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также