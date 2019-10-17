Нардепы приняла закон о введении электронного документооборота в Раде

Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект о введении электронного документооборота для законодательного процесса в Верховной Раде. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За законопроект №1044-1 в целом проголосовали 256 народных депутатов.

Закон вносит изменения в ст.91 регламента Верховной Рады о подаче сопроводительных документов к законопроекту в электронном виде и в ст.97 о введении дела законопроекта в электронном виде.

Все зарегистрированные в парламенте законопроекты будут предоставляться депутатам путем рассылки по электронной почте.

Депутаты считают, что это позволит сэкономить средства, которые тратятся на печать сопровождающей документации, кроме того, это будет способствовать улучшению экологической ситуации.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие с первого дня третьей сессии ВР девятого созыва.

Напомним, в начале сентября Министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявлял, что электронный документообмен между госорганами заработает уже 1 октября, а полная диджитализация документооборота займет 1-2 года.