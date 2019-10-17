Проект закона о Госбюро расследований делает ГБР зависимым от президента, - Герасимов

Фракция «Европейская Солидарность» выступает против принятия законопроекта 2116 и 2116-1 о Государственном бюро расследований, поскольку считает, что Госбюро превращается в совершенно автономный орган, подконтрольной исключительно Президенту. Об этом заявил сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов с трибуны парламента.

«Законопроект предусматривает серьезные риски влияния на ГБР, а именно, прямого влияния президента. Так, даже положение о совете общественного контроля ГБР и порядок ее формирования будет утверждать президент Украины», - сказал он.

Парламентарий отметил, что данным проектом закона директор ГБР получает полномочия, которые лишают независимости дисциплинарную комиссию, которая должна контролировать деятельность учреждения.

«Данный законопроект наделяет директора ГБР столь широкими полномочиями, что они будут иметь авторитарный характер. А его административные полномочия позволят ему создавать аппарат директора ГБР, который может делать все что угодно, никому не быть подконтрольным и выполнять указания только одного человека.Также этим законопроектом лишена независимости дисциплинарная комиссия ГБР. Ведь количество членов комиссии увеличено с 5 до 7, из которых 4 назначаются лично директором ГБР», - подчеркнул политик.

Артур Герасимов обратил внимание на то, что расследование «дела моряков» ГБР ставит под сомнение возможность удержать позицию относительно решения международного трибунала о том, что Россия неправомерно задержала украинских моряков и Украины действовала в пределах собственного и международного законодательства.

«Если посмотреть, как сегодня работает Государственное бюро расследований, то стоит в названии этого органа убрать слово Украина. Ведь мы видим много кейсов, когда действиями ГБР поддерживается полностью российская риторика. В частности, когда украинское ГБР делает шаги для того, чтобы изменить предварительное заключение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге, которое в пользу Украины», - сказал парламентарий.

Подытоживая он отметил: «Возникает вопрос, на какую страну работает это бюро расследований».