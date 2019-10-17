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Законопроект №1210 слишком "сырой", - Южанина

Ставить его на голосование, смысла нет.

Законопроект №1210 слишком "сырой", - Южанина
Ніна Южаніна
Фото: Макс Левин

Изменения, которые нарабатываются и соглашаются профильными комитетами и рабочими группами Верховной Рады, - игнорируются в зале парламента. Такая же ситуация будет и с законопроектом №1210, который затрагивает интересы трети украинского отечественной экономики. Соответствующее заявление сделала депутат Нина Южанина после очередного заседания, передает "5 канал".

"Если учесть предложения, наработанные специалистами и нардепами в группах, согласованные всеми сторонами, в том числе "Слугами народа" и председателем комитета Даниилом Гетманцевым, то текст законопроекта обновится на 60%", - заявила нардеп.

Южанина убеждена, что дополнительная и необоснованная фискальная нагрузка на предприятия отрасли спровоцирует обратные процессы - сокращение производства и количества занятых людей. Поэтому ставить на голосование в парламенте такой "сырой" законопроект - логики нет.

"Целесообразно было бы создать доработанный проект закона в комитете. Как можно выносить в зал, что точно может измениться более чем на половину?" - поделилась соображениями парламентарий.

Напомним, законопроект №1210 прошел ряд обсуждений на заседаниях рабочей группы. Председатель профильного комитета обещал достичь компромисса с бизнесом, который из-за повышения рентной платы прогнозирует закрытие трети отечественного производства. В поддержку металлургов выступили профильные ассоциации, Федерация работодателей Украины, ЕБА, Американская торгово-промышленная палата и ряд международных экспертных организаций.

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