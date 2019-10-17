ЕСПЧ признал люстрацию нарушением прав украинских госслужащих

Европейский суд по правам человека признал, что увольнение в Украине государственных служащих на основании закона "Об очищении власти" (люстрации), нарушило права уволенных чиновников.

Такое решение суд принял 17 октября, после рассмотрения жалоб пятерых украинских чиновников, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Речь идет о жалобах уволенных в 2014 году бывшего первого замначальника следственного управления Миндоходов Николаевской области Дмитрия Басалаева; экс-замначальника кадрового управления Генпрокуратуры Вячеслава Поляха; бывшего заместителя прокурора Черниговской области Александра Яся; бывшего начальника налоговой инспекции города Яремча ГУ Миндходов в Ивано-Франковской области Романа Якубовского и экс-замначальника управления АПК Александровской райгосадминистрации Донецкой области Сергея Бондаренко.

Рассмотрев дело, ЕСПЧ вынес решение, что, во-первых, имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции о правах человека в отношении трех заявителей (право на справедливое судебное разбирательство), и, во-вторых, имело место нарушение ст. 8 Конвенции в отношении всех заявителей (право на уважение частной жизни) в части того, как увольнение повлияло на их жизнь и карьеру.

ЕСПЧ постановил, что всем заявителям должны быть выплачены денежные компенсации (6500 евро первому заявителю и 5300 евро остальным).

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что должны быть уволены лица, которые на менее года занимали властные должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также ряд лиц, которые были при власти в период Революции достоинства и не подали в отставку по собственному желанию.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде. В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

Перед парламентскими выборами президент Владимир Зеленский предлагал усилить люстрацию и подавал соответствующий законопроект. Он предлагал люстритровать бывшего президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции. Подробнее читайте в материале LB.ua "Передвиборчий тролінг або Чому Зеленський запропонував запустити люстрацію "режиму Порошенка".

Ранее Зеленский вывел из-под люстрации руководителя своей администрации Андрея Богдана путем образования нового органа Офис президента вместо Администрации президента.