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Появился текст законопроекта Зеленского о люстрации

Президент внес предложение избавиться от всех чиновников времен Порошенко.

Появился текст законопроекта Зеленского о люстрации
Фото: Александр Рудоманов

На сайте Верховной Рады утром 12 июля появился текст президентского законопроекта о внесении изменений в законодательство об очищении власти (люстрации).

Законопроект зарегистрирован под №10444.

Зеленский предложил добавить в перечень подпадающих под люстрацию лиц в законе "Об очищении власти" должности президента, председателя парламента и его заместителей, депутатов.

Люстрированным лицам Зеленский предлагает запретить баллотироваться в президенты, депутаты парламента и местных советов, мэры и т.д путем отказа от регистрации или отмены регистрации, а также заниматься адвокатской деятельностью путем аннулирования лицензии.

Кроме того, Зеленский предлагает расширить люстрацию на высших должностных лиц, которые занимали должность в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 и не были уволены по собственному желанию.

Это касается 12 категорий чиновников, в том числе: Президента, спикера Рады и его заместителей, премьер-министра, вице-премьеров, министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, главы Администрации Президента, руководителя Государственного управления делами, руководителей и заместителей Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Госкомтелерадио, Судебной администрации, членов Высшего совета правосудия и Квалификационной комиссии судей.

Также под люстрацию попадут лица, занимавшие после Революции достоинства должности генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, начальника Управления государственной охраны, секретаря Совета национальной безопасности и обороны и его заместителей, начальника Генерального штаба, руководителей оборонных предприятий "Укроборонпрома", руководства региональных управлений СБУ, прокуратуры, Министерства внутренних дел и ряд других должностей.

Напомним, что раньше Зеленский вывел из-под люстрации руководителя своей администрации Андрея Богдана путем образования нового органа Офис президента вместо Администрация президента.

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