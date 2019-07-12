В ГБР опровергли проведение обысков в Офисе президента

Государственное бюро расследований не проводило 11 июля никаких следственных действий в Офисе президента Украины. Сообщение, которое опиралось на "анонимный источник" и было распространенное рядом СМИ, не соответствует действительности.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Считаем, что такое сообщение имело целью дискредитацию не только ГБР, но и Украину. Ведь это, в первую очередь, удар по государству, если в информационном пространстве правоохранительный орган, который расследует действия топ-чиновников, военные преступления, связывают с российскими спецслужбами. Просим СМИ проверять информацию - мы всегда готовы предоставить разъяснение, если это не мешает досудебному расследованию", - подчекнули в Бюро.

"ГБР стоит на защите национальных интересов. Наша миссия - установление справедливости в обществе путем независимого и всестороннего расследования преступлений для привлечения виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы", - добавили в ГБР.

Напомним, в четверг вечером в СМИ появилась информация о проведении обыска в Офисе президента Владимиа Зеленского. Сообщалось, что в ходе следственных действий опрашивали работников Службы безопасности, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты.