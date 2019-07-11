ЦИК отменила регистрацию кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого (обновлено)

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Александра Куницкого, который баллотировался от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове.

Об этом сообщает "Прямой".

Ранее Куницкий подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля. По его словам, с момента подачи заявления в ЦИК, Куницкий написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства.

Обновление. Пресс-служба ЦИК сообщает, что в Комиссию поступила жалоба кандидата в депутаты Олега Петриченко, в которой он просил установить нарушения Куницким требований избирательного закона и отменить его регистрацию в связи с прекращением гражданства Украины.

Комиссия отметила, что, по информации Государственной пограничной службы, Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

Доводы Куницкого по поводу его длительного отсутствия в 2015 году на территории Украины в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий "1+1 Продакшн" и его общественной деятельности как члена общественной организации "Всеукраинское студенческое братство "Элита нации", комиссия не приняла, поскольку по закону служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения и организации на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы (при наличии соответствующих документов).

Доказательств в подтверждение трудовых отношений Куницкий не предоставил.

Таким образом, кандидат в депутаты Куницкий не выполнил требования Конституции и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет до дня проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Следовательно, комиссия удовлетворила частично указанную жалобу и отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины

в ОИО №169 Александра Куницкого.

Ранее Центризбирком уведомил "Слугу народа" о двойном гражданстве четырех кандидатов.

Кроме Александра Куницкого, двойное гражданство имеют Андрей Холодов, Михаил Соколов и Валерий Божик.

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" узнали от источников в Погранслужбе, что кум жены Виктора Медведчука Холодов не имеет права идти в Раду. Он "живет на две страны" - в Австрии и Украине и более 200 дней в течение года не был в Украине.