Нацсовет не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK

"Эти каналы куплены на самом деле подставным лицом, связь с Медведчуком мы доказать не можем".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не может доказать причастность члена политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука к покупке телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом сообщила заместитель председателя Нацсовета по телевидению Ульяна Фещук на заседании Верховной Рады в четверг.

"В первую очередь хочу сказать, что мы живем в правовом государстве, поэтому руководствуемся исключительно нормами закона... Эти каналы куплены на самом деле подставным лицом, связь с Медведчуком мы доказать не можем", - сказала она, отвечая на вопрос депутата Рады Андрея Лозового (фракция Радикальной партии) о том, почему Нацсовет по телевидению за все годы существования не принимал жестких мер, когда при содействии предыдущей власти и из-за бездействия нынешней власти "приспешник российских оккупантов" Медведчук фактически захватывает информационное пространство Украины, скупив уже три информационных канала и постепенно забирая контроль над четвертым.

Фещук также отметила, что Нацсоветом по телевидению совместно с Антимонопольным комитетом (АМКУ) начаты совместные действия и обмен документами для установления связи между конечными бенефициарными владельцами каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Она также подчеркнула, что совместная работа начата уже после того, как стало известно, что депутат Рады от "Оппозиционного блока" Тарас Козак приобрел телеканал ZIK.

Ранее сообщалось, что Нацсовет по телевидению намерен обратиться в АМКУ в связи с созданием холдинга из телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Также Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne, а затем, возможно, обратится в суд об аннулировании лицензии телеканала.

Напомним, украинский телеканал, принадлежащий главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктору Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить". Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".