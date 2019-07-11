"112 Украина" не обращался за прокатным свидетельством для пропагандистского фильма "Revealing Ukraine"

Показ пророссийской ленты Оливера Стоуна без прокатного свидетельства будет нарушением закона.

Телеканал "112 Украина" не обращался за прокатным свидетельством для фильма "Revealing Ukraine". Об этом LB.ua сообщили в экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов.

Как сообщил член комиссии Ярослав Пидгора-Гвяздовский, фильм не подавали в комиссию для получения прокатного свидетельства, а без этого документа показ картины является нарушением закона.

Точная дата трансляции фильма неизвестна: в разных анонсах телеканал "112 Украина" указывает то 13, то 16 июля.

Фильм Оливера Стоуна Revealing Ukraine ( "Открывая Украину") снят на основе интервью Виктора Медведчука. В анонсированном видеоролике фильм называют "номинантом 65-го кинофестиваля в Таормине", хотя политическая картина вовсе не упоминалась в перечне картин-номинантов, она была указана в категории "особое событие" кинофорума - допремьерная демонстрация работы председателя жюри Оливера Стоуна.

Кинолента - субъективная оценка событиям Революции Достоинства, главными "рассказчиками" стали президент РФ Владимир Путин, бывшие представители власти Украины Виктор Янукович и Виталий Захарченко, а также Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Лента побила рекорды просмотров на российском телеканале РЕН ТВ.