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Британский музей вернет в Афганистан буддистские головы, украденные во время Афганской войны

Буддистские скульптуры четвертого века, вероятно, были украдены исламским движением Талибан во время афганской войны.

Британский музей вернет в Афганистан буддистские головы, украденные во время Афганской войны
Фото: theguardian.com

Британский музей вернет в Афганистан буддистские терракотовые головы четвертого века, которые, вероятно, были украдены исламским движением Талибан во время афганской войны. Об этом сообщает The Guardian.

Девять скульптурных голов и торс были найдены в Лондонском аэропорте Хитроу в 2002 году после перелета из Пакистанского Пешавара. После длительного судебного процесса, в прошлом году экспонаты были направлены в Британский музей для экспертизы, сохранения и каталогизации. Перед отправкой в Кабульский музей, на короткий срок головы будут выставлены на обозрение в Британском музее для всех желающих.

Старший куратор Британского музея Джон Симпсон сказал, что головы были раскрашены, имели торсы и украшали стены буддийских монастырей в древнем королевстве Гандхара около 1500 лет назад. «Они потрясающие», - сказал он, - они довольно выдающиеся. За эти годы мы вернули в Кабул тысячи экспонатов, но впервые нам удалось поработать над буддийскими произведениями».

Симпсон отметил, что гандхарские скульптуры, скорее всего, были обнаружены в самый активный период иконоборчества талибов в начале 2001 года, когда были взорваны гигантские статуи Будды в долине Бамиан.

«Возвращение любого предмета, который был незаконно продан, символически очень важно… Эти произведения образуют одно из крупнейших направлений буддийского искусства, которое будет возвращена в Кабульский музей», - подчеркнул Симпсон.

В свою очередь, директор Британского музея Хартвиг Фишер сказал, что очень гордится взаимодействием музея с культурным наследием других стран. Он также уверил, что музей в дальнейшем будет прикладывать свои усилия по оказанию помощи коллегам во всем мире в сохранении их культурного наследия, поскольку Лондон долгое время был центром черного рынка древних артефактов.

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