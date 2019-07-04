Одесский кинофестиваль откроется фильмом с Фанни Ардан

Фильм открытия этого года - "Прекрасная эпоха" Николя Бедоса.

10-й Одесский кинофестиваль объявил фильмы открытия и закрытия.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, он откроется 12-го фильмом "Прекрасная эпоха" французского Николя Бедоса.

Главные роли в фильме сыграли Даниэль Отей, Гийом Кане и Фанни Ардан. Фильм показывали вне конкурса на Каннском кинофестивале в этом году.

По сюжету, главный герой пользуется услугой возвращения в прошлое, и возвращается в момент, когда встретил свою любовь 40 лет назад.

Закроет 10-й ОМКФ фильм "Бог существует и ее имя - Петруния" македонской режиссерки Теоны Стругар Митевской, которая участвовала в основном конкурсе Берлинале.

10-й ОМКФ пройдет с 12 по 20 июля.

Напомним, во внеконкурсной программе фестиваля состоятся показы новых фильмов Альмодовара, Джармуша, Селин Скьяммы, Пон Чжун-хо и других.