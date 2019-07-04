На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
ГлавнаяКультура

Одесский кинофестиваль откроется фильмом с Фанни Ардан

Фильм открытия этого года - "Прекрасная эпоха" Николя Бедоса.

Одесский кинофестиваль откроется фильмом с Фанни Ардан
Постер 10-го ОМКФ
Фото: ОМКФ

10-й Одесский кинофестиваль объявил фильмы открытия и закрытия.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, он откроется 12-го фильмом "Прекрасная эпоха" французского Николя Бедоса.

Главные роли в фильме сыграли Даниэль Отей, Гийом Кане и Фанни Ардан. Фильм показывали вне конкурса на Каннском кинофестивале в этом году.

По сюжету, главный герой пользуется услугой возвращения в прошлое, и возвращается в момент, когда встретил свою любовь 40 лет назад.

Закроет 10-й ОМКФ фильм "Бог существует и ее имя - Петруния" македонской режиссерки Теоны Стругар Митевской, которая участвовала в основном конкурсе Берлинале.

10-й ОМКФ пройдет с 12 по 20 июля.

Напомним, во внеконкурсной программе фестиваля состоятся показы новых фильмов Альмодовара, Джармуша, Селин Скьяммы, Пон Чжун-хо и других.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также