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Из Широкино эвакуировали коллекцию картин, которую считали утраченной

Это единственный известный случай эвакуации произведений искусства из зоны боевых действий на Донбассе за 5 лет.

Военные эвакуировали из поселка Широкино Донецкой области коллекцию картин, которая считалась утраченной. Об этом на фейсбуке сообщила мариупольская арт-платформа "ТЮ", которой и передали коллекцию на хранение.

Вероятно, коллекция художественных работ принадлежала мариупольскому художнику Виктору Павлюку. Картины обнаружил боец чеченского батальона, воюющий за Украину Шейха Мансура. Он с прошлого года собирал и прятал картины от взрывов, чтобы потом эвакуировать.

Фото: Арт-платформа "ТЮ"ФБ

"Боец с позывным Пикассо до войны был художником, следовательно, человек распознал в разбросанных объектах художественную ценность и инициировал спасение коллекции", - говорится в сообщении.

Отдельную благодарность арт-платформа выразила художнику Саше Долгому.

Фото: Арт-платформа "ТЮ"ФБ

Найденная коллекция насчитывает несколько сотен работ. Подчеркивается, это единственный известный случай эвакуации произведений искусства из зоны боевых действий на Донбассе за 5 лет.

Фото: Арт-платформа "ТЮ"ФБ

"Бойцы отметили, что согласно шариату они не могут касаться изображений человека - это противоречит их религии. Однако, члены батальона уже несколько лет воюют на украинской стороне, и спасли достояние в знак уважения к Украине и нашей культуре, понимая, какую художественную и историческую ценность представляют эвакуированы произведения", - написано на странице арт-платформы.

На данный момент, команда "ТЮ" сортирует картины и привлекает экспертов и искусствоведов к идентификации робот. В дальнейшем планируются реставрационные работы и выставка из спасенных произведений.

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