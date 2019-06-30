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В украинском селе Елизаветовка нарисовали мурал с изображением королевы Елизаветы II

"Из Букингемского дворца мы получили ответ, где они благодарят за инициативу".

В селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области нарисовали мурал с изображением британской королевы Елизаветы II.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на председателя сельсовета Максима Голосного.

По его словам, это первый в Украине мурал, созданный на фасаде здания органа местного самоуправления, - сельского совета.

"Мы выясняли: разрешение Букингемского дворца стоит получать, если речь идет о бюсте или барельеф. Мурал такого разрешения не требует. Перед началом работ мы проинформировали Букингемский дворец и МИД Великобритании. Из Букингемского дворца мы получили ответ, где они благодарят за инициативу, но просят, когда работы будут завершены, проинформировать их, отправить изображение и также проинформировать посла Великобритании в Украине", - рассказал Голосной.

Мурал создал художник Тимо Левин. За основу взяли фото королевы 20-летней давности.

Его работу профинансировали за счет активов территориальной громады, которые Голосной инвестирует в криптовалюты.

По словам Голосного, мурал с изображением британской королевы, а также наименование площади в селе ее именем, сделано "в знак благодарности и уважения за принципиальную позицию королевы и Великобритании в непризнании аннексии украинских территорий".

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