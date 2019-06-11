11 июня в Днепре правоохранители задержали главу общины по подозрению в получении 25 тыс. долларов взятки.

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, глава ОТГ требовал средства за выделение 2-х земельных участков под строительство. Стоимость своего решения о выделении одного участка под строительство он оценил в 12 тыс. долларов.

"Во время выполнения ранее условленых договоренностей правонарушитель был задержан. В автомобиле последнего правоохранители изъяли 25 тысяч долларов, полученных в качестве неправомерной выгоды, и решение сессии о выделении земельных участков", - говорится в сообщении.

Глава ОТГ задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Ранее в Запорожье СБУ задержала руководителя землеустроительного предприятия при получении 1 млн взятки.