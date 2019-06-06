​В Запорожье СБУ задержала руководителя землеустроительного предприятия при получении 1 млн взятки

Сотрудники Службы безопасности совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали на взятке руководителя одного из запорожских землеустроительных предприятий.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что директор одной из консалтинговых компаний города вымогал более 1 млн гривен у частного предпринимателя. За указанную сумму злоумышленник обещал коммерсанту повлиять на должностных лиц местной власти для получения положительного решения на предоставление права выкупа земельного участка", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте при получении 1 млн 39 тыс. гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке, в том числе должностных лиц местной власти.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в конце мая начальника ровенской Госархстройинспекции задержали при получении 400 тыс. гривен взятки.