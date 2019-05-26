​Начальник ровенской Госархстройинспекции попался на взятке 400 тыс. гривен

Сотрудники полиции задержали 25 мая начальника управления Государственной архитектурно-строительной комиссии в Ровенской области.

Пресс-служба полиции сообщила, что он якобы вымогал 400 тысяч гривен от застройщика за то, чтобы компании не мешали работать и не назначали проверки на объекте строительства.

Деньги должны были перечисляться на указанный чиновником счет частного предприятия.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды. В ходе сообщения подозрения, как утверждается, мужчина пытался оказывать сопротивление правоохранителям.

Имя подозреваемого не указано. Должность начальника ГАСИ в Ровенской области занимает Игорь Мичуда.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в прошлом году назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одной из наиболее коррумпированных структур в Украине.