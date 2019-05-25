На Майдане Независимости в Киеве состоялась акция к полугодию захвата в плен Россией 24 украинских моряков. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
"25 мая истекает ровно полгода, как наши моряки находятся во вражеском плену. Мы выходим на главную площадь страны, чтобы напомнить своему народу и народам других стран о наших пленных. Мы выходим напомнить об этом властям всех стран мира. Мы выходим, чтобы наши пленные услышали, что мы с ними", - рассказали участники акции.
Организаторами митинга выступили сообщество "Демократична Сокира", партии "Сила Людей" и "Украинская Галицкая Партия".
Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков. За решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.