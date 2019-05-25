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В Одессе сожгли российский флаг на пикете против концерта российской певицы

Активистов возмутило, почему Елене Темниковой не запретили въезд в Украину.

В Одессе вечером 24 мая возле ночного клуба «Ибица» активисты провели митинг против запланированного выступления российской певицы Елены Темниковой, на котором сожгли российский флаг. Об этом пишет местное издание Думская.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

По словам участников митинга, их возмутило то, что Темниковая называет себя фанаткой Путина, и ранее несколько раз незаконно посещала оккупированный Крым, но ей почему-то не запретили въезд в Украину.

Активисты во время митинга сожгли российский флаг и расклеили антипутинские листовки.

По информации издания, концерт Темниковой после полуночи все-таки состоялся после того, как активисты разошлись.

Фото: dumskaya.net

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