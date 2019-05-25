В Одессе вечером 24 мая возле ночного клуба «Ибица» активисты провели митинг против запланированного выступления российской певицы Елены Темниковой, на котором сожгли российский флаг. Об этом пишет местное издание Думская.
По словам участников митинга, их возмутило то, что Темниковая называет себя фанаткой Путина, и ранее несколько раз незаконно посещала оккупированный Крым, но ей почему-то не запретили въезд в Украину.
Активисты во время митинга сожгли российский флаг и расклеили антипутинские листовки.
По информации издания, концерт Темниковой после полуночи все-таки состоялся после того, как активисты разошлись.