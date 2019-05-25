Боец ВСУ погиб на Донбассе в пятницу, еще один - ранен

Вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу, 24 мая, один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.

"Вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня в пятницу, 24 мая. Из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил у населенных пунктов Пески, Красногоровка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Каменка, Гнутово, Новотроицкое, Новоселовка Вторая, Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза вблизи населенных пунктов Шумы, Золотое-4, Майорское, Станица Луганская.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая одного оккупанта были уничтожены, еще трое - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.