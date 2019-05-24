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В Киеве из автомобиля похитили 630 тыс. гривен

Полиция задержала двух подозреваемых - граждан Грузии.

В Киеве из автомобиля похитили 630 тыс. гривен
Архивное фото
Фото: Цензор

В четверг, 23 мая, в Оболонском районе Киева двое неизвестных разбили стекло в автомобиле Suzuki, забрали из него рюкзак с 630 тыс. гривен и скрылись на автомобиле Mercedes-Benz.

Об этом LB.ua сообщили в полиции.

В ходе спецоперации правоохранители остановили указанный автомобиль и задержали подозреваемых.

"Нападавшими оказались граждане Грузии Д. и М. (цель нахождения в Украине выясняется).

Открыто уголовное производство по статье "разбой".

Напомним, в феврале на трассе Николаев-Херсон у водителя отобрали сумку с 15 млн гривен.

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