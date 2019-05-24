Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Зеленскому очертили "красные линии"
Зеленскому очертили "красные линии"
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Днепре задержали лидера "Белого братства" Яна Яцишина

Полиция Днепра сегодня утром задержала в Днепре Яна Яцишина - лидера группировки "Белое братство", подозреваемого в организации заказного убийства. Об этом сообщил глава полиции Житомирской области Вячеслав Печененко, пишет "Громадське".

Яцишина направили в Житомир, где завтра на заседании суда ему будут избирать меру пресечения.

Подозреваемый был объявлен в розыск в феврале этого года, когда работники полиции не нашли его в Никополе по адресу прописки. Полицейские должны были доставить Яцишина в суд принудительно, так как у прокуратуры появилась информация, что он скрывается от следствия.

Напомним, 28 июля 2018 полиция сообщила о задержании лидера и члена одной из крупнейших преступных организаций в Украине "Белое братство", которое занималось незаконным оборотом наркотиков. Ими оказались Руслан Лисанов и Ян Яцишин. Во время обыска в машине Яцишина нашли оружие, наркотики и деньги.

Лисанова задержали 23 июля 2018 года. За день до этого возле поселка Олиевка неизвестные на дороге обстреляли авто, огнестрельное ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка. Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Лисанов подозревается в исполнении роли киллера во время нападения на авто, организатором преступления, по версии следствия, был Ян Яцишин.

Кроме обвинения в заказе убийства, Яцишину инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, за незаконное изготовление, хранение, приобретение наркотических средств с целью и без цели сбыта. Кроме этого, он проходит свидетелем по делу о двойном убийстве в Никополе 10 февраля 2016. Осенью 2017 года в Никопольском суде, во время 21-го судебного заседания, отец одного из погибших Руслан Тапаев подорвал две гранаты. Сам человек и один обвиняемый - Сергей Вороновский погибли. 10 человек госпитализировали.

После задержания Яцышина и Лисанова прокурор по делу Тапаевих просил допросить обоих в режиме видеоконференции. 4 октября в Никопольском суде допросили Руслана Лисанова, а Ян Яцишин отказался свидетельствовать и просил этапировать его в Никополь.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также