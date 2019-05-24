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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Запорожской области перевернулась фура с клубникой

В результате аварии никто не пострадал.

Фото: zp.dsns.gov.ua

В Запорожской области на трассе перевернулась фура с клубникой. Для ликвидации последствий ДТП пришлось вызывать Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Авария произошла в 23:15 вблизи с. Владимировка Приазовского района. Грузовой автомобиль «DAF» съехал в кювет и перевернулся. Автомобиль перевозил клубнику общим весом 5 т.

Спасатели с помощью тросов перевернули грузовик и отбуксировали его на проезжую часть. Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, в Закарпатской и Ивано-Франковской области спасатели ГосЧС с начала недели ликвидируют последствия паводка, причиненного сильными дождями и подъемом уровня воды в реках.

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