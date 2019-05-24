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Боевики на Донбассе с начала суток совершили уже три обстрела

Накануне в зоне ООС ране украинский военный.

Боевики на Донбассе с начала суток совершили уже три обстрела
Фото: Макс Левин

В четверг, 23 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах получил ранение украинский военный, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевики совершили один обстрел с применением тяжелого вооружения - минометов калибра 120 и 82 мм, кроме того, враг стрелял из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Николаевка, Пески, Павлополь, Старогнатовка, Чермалык, Авдеевка, Пищевик и Золотое-4.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, двое оккупантов убиты и один ранен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе сел Новотроицкое, Лебединское и Гнутово. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

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