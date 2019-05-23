В Киеве анонимы начали присылать сообщения о минировании больниц. Правоохранители пытаются найти злоумышленников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Фейсбуке.

В правоохранительных органах существует определенная специфика расследования таких производств. Злоумышленники сообщают о "заминировании" не только по телефону, но и по электронной почте. Такие случаи сложнее отследить, но полиция все равно это делает.

"Правоохранители проверяют каждое сообщение. Проблемой подобных преступлений остается то, что трудно подсчитывать убытки. Очень часто это даже проблема для предприятий, которые становятся объектом преступления", - говорится в сообщении.

За подобные уголовные преступления, согласно ст. 259 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет. Если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершенные повторно - нарушителям грозит от четырех до 8 лет тюрьмы.

Как сообщает "Киев оперативный" в Фейсбуке, "заминировали" городскую клиническую больницу №7.

"В экстренном порядке были эвакуированы люди - тяжелобольные и послеоперационный пациенты, которые прямо на кроватях ждали, пока специалисты проверят здание больницы", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее полиция Черкасс задержала женщину, сообщавшую о заминировании.