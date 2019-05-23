ЕИБ выделил 53,8 млн грн на реконструкцию больниц в Харькове

В настоящее время почти все работы уже закончены.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил 53,8 млн грн в масштабную реконструкцию и модернизацию шести харьковских больниц в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины (ЧКПДВУ).

Ремонт в больницах проводился за счет долгосрочных кредитов с низкими процентами от ЕИБ и взноса из бюджета Харьковской области в размере не менее 20% от общей стоимости работ.

Реконструкцию осуществили: в Поликлиническом отделении Харьковской областной клинической больницы, клиническом диспансере радиационной защиты населения, клиническом перинатальном центре, клинической травматологической больнице, областной детской клинической больнице и в областной детской клинической больнице №1.

"Некоторые здания, которые не ремонтировались десятилетиями, теперь имеют новые системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, а также новые окна. Это результат напряженной работы и эффективной сотрудничества между ЕС и государственными партнерами на всех уровнях. Но здравоохранение - это не только ремонт больниц: ЕС также поддерживает текущую реформу медицинской отрасли в стране, улучшит здравоохранение для всех граждан Украины", - отметила заместитель главы Представительства ЕС в Украине д-р Анника Вайдеманн.

Ремонт начался в 2018 году, на данный момент почти все работы закончены.

Всего в Харьковской области реализуется 13 проектов по реконструкции 10 медучреждений, взнос ЕИБ в проекты составил почти 140,6 млн грн. Открытие остальных пяти больниц планируют в конце 2019 года.

Напомним, в апреле в Харькове состоялся форум Kharkiv SME day. В его открытии учавствовали глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, руководитель ХОГА Юлия Светличная и председатель Украинского представительства Европейского инвестиционного банка Жан-Эрик де Загон.

На форуме они неоднократно упоминали о том, что в Харькове многое делается для развития малого и среднего бизнеса, а также налаживания конструктивного сотрудничества представителей бизнеса и органов власти. В частности, посол ЕС сказал, что Европа настроена на дальнейшее развитие отношений с Харьковской областью.