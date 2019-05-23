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Украина испытала ракеты повышенной дальности "Ольха-М" и ракеты с кассетной боевой частью "Ольха-Р"

Испытания будут продолжаться до конца недели.

Украина испытала ракеты повышенной дальности "Ольха-М" и ракеты с кассетной боевой частью "Ольха-Р"
Александр Турчинов
Фото: rnbo.gov.ua

На полигоне Вооруженных сил Украины на юге страны состоялся очередной этап испытаний украинских ракет.

Об этом сообщил Александр Турчинов.

По его словам, продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса "Ольха", а сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью" Ольха - Р".

Турчинов отметил, что испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун". Он выразил надежду, что они также пройдут удачно.

"Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой до конца года принять на вооружение ракеты "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун". Надеюсь что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится", - сказал Турчинов.

Напомним, в январе 2018 года в Украине успешно провели пуски нового зенитно-ракетного комплекса C-125 М "Печора". Испытания проводились украинская компанией "Радионикс" и государственным конструкторским бюро "Луч".

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