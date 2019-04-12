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Украина сотрудничает с 30 странами в сфере космонавтики, - Турчинов

Он отметил, что Украина имеет мощный комплекс ракето- и авиастроения.

Украина сотрудничает с 30 странами в сфере космонавтики, - Турчинов
Фото: Макс Требухов

Украина активно сотрудничает с 30 странами мира в сфере космонавтики. Об этом по случаю Всемирного дня авиации и космонавтики заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

"Космическая отрасль - огромный катализатор современной науки и техники, становится одним из главных двигателей мирового научно-технического прогресса. Она стимулирует развитие ряда смежных отраслей - электроники, материаловедения, машиностроения, вычислительной техники, энергетики», - сказано в поздравлении Турчинова.

Он также отметил, что Украина имеет мощный комплекс ракето- и авиастроения, занимая достойное место рядом с ведущими странами мира, благодаря работе ученых, конструкторов и производственников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил, что в 2018 году при участии Украины были осуществлены успешные пуски ракетоносителей "Антарес" - совместного проекта с США, и ракетоносителей "Вега" по программе Европейского космического агентства (ESA).

"Недавно подписано соглашение с Европейским космическим агентством по программе дистанционного зондирования Земли из космоса "Copernicus" с целью дальнейшего использования полученных данных и космических технологий для противодействия кризисным вызовам и решения задач в экономической, сфере безопасности, научной и других сферах жизнедеятельности", - сказано в поздравлении Турчинова.

Также он утвердил, что ураинские военно-транспортные самолеты признаны одними из лучших в мире, а информационные системы и космические технологии внедряются в сферу нацбезопасности и обороны Украины.

Напомним, 5 апреля военнослужащие провели успешные испытания украинского мобильного ракетного комплекса "Нептун" на полигоне в Одесской области. Крылатая ракета выполнила уникальное по сложности задание: пролетев более 100 км в направлении моря, сделала разворот на 180 градусов, и на обратном пути точно поразила цель.

А на 2019 год в бюджете предусмотрено 11,5 млрд грн на оснащение украинских войск современным вооружением и техникой.

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