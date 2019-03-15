Исполнительный директор Facebook покинул компанию

Главный исполнительный директор компании Facebook Крис Кокс покидает компанию. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, впервые за несколько лет топ-менеджер уровня Коска покидает Facebook.
Как отмечается, Кокс не рассказал о причинах своего ухода после 13 лет работы в компании.
При этом основатель Facebook Марк Цукерберг подтвердил уход Кокса.
Reuters сообщает, что об отставке заявил и вице-президент WhatsApp Крис Дэниелс.
Напомним, накануне в работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.