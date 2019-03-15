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Исполнительный директор Facebook покинул компанию

Об отставке заявил и вице-президент WhatsApp Крис Дэниелс.

Главный исполнительный директор компании Facebook Крис Кокс покидает компанию. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, впервые за несколько лет топ-менеджер уровня Коска покидает Facebook.

Как отмечается, Кокс не рассказал о причинах своего ухода после 13 лет работы в компании.

При этом основатель Facebook Марк Цукерберг подтвердил уход Кокса.

Reuters сообщает, что об отставке заявил и вице-президент WhatsApp Крис Дэниелс.

Напомним, накануне в работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.

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