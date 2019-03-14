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Сотрудница Google побила мировой рекорд вычисления числа Пи

14 марта в мире отметили неофициальный праздник в честь числа "Пи".

Сотрудница Google побила мировой рекорд вычисления числа Пи
Эмма Харука Ивао
Фото: Google

Сотрудница компании Google Эмма Харуко Ивао посчитала значение числа "Пи" до 31 триллиона знаков после запятой. Раньше число "Пи" знали только до 22-триллионной цифры, сообщает BBC.

Ивао воспользовалась одним из сервисов Google. Для расчетов понадобилось 20 терабайт памяти, 25 виртуальных машин и 121 день.

Вычисление числа "Пи" - популярное у математиков занятие. Ивао же увлеклась этим числом, еще когда была ребенком.

"Я очень удивлена. До сих пор пытаюсь привыкнуть. Побить мировой рекорд было очень сложно", - комментирует Ивао свое достижение.

Она надеется, что у нее получится побить и собственный рекорд.

"У "Пи" нет конца. Я очень хотела бы попробовать добавить цифр", - сказала она.

В 2010 году Николас Сзе рассчитал, что двадцатиквадриллионной цифрой после десятичного разделителя будет ноль. Он воспользовался облачным сервисом Yahoo - на обычном компьютере такой расчет занял бы 500 лет.

Число "Пи" - это соотношение диаметра окружности и ее длины. Первые несколько знаков - 3,142 - известны всем, но число "Пи" бесконечно, а последовательность цифр абсолютно непредсказуема.

Число "Пи" используется во многих точных науках, инженерном деле и строительстве суперкомпьютеров. С его помощью можно вычислять диапазоны волн, длину окружностей и объем цилиндрических фигур.

14 марта во всем мире отмечается неофициальный праздник в честь числа "Пи".

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