Сотрудница Google побила мировой рекорд вычисления числа Пи

Сотрудница компании Google Эмма Харуко Ивао посчитала значение числа "Пи" до 31 триллиона знаков после запятой. Раньше число "Пи" знали только до 22-триллионной цифры, сообщает BBC.
Ивао воспользовалась одним из сервисов Google. Для расчетов понадобилось 20 терабайт памяти, 25 виртуальных машин и 121 день.
Вычисление числа "Пи" - популярное у математиков занятие. Ивао же увлеклась этим числом, еще когда была ребенком.
"Я очень удивлена. До сих пор пытаюсь привыкнуть. Побить мировой рекорд было очень сложно", - комментирует Ивао свое достижение.
Она надеется, что у нее получится побить и собственный рекорд.
"У "Пи" нет конца. Я очень хотела бы попробовать добавить цифр", - сказала она.
В 2010 году Николас Сзе рассчитал, что двадцатиквадриллионной цифрой после десятичного разделителя будет ноль. Он воспользовался облачным сервисом Yahoo - на обычном компьютере такой расчет занял бы 500 лет.
Число "Пи" - это соотношение диаметра окружности и ее длины. Первые несколько знаков - 3,142 - известны всем, но число "Пи" бесконечно, а последовательность цифр абсолютно непредсказуема.
Число "Пи" используется во многих точных науках, инженерном деле и строительстве суперкомпьютеров. С его помощью можно вычислять диапазоны волн, длину окружностей и объем цилиндрических фигур.
14 марта во всем мире отмечается неофициальный праздник в честь числа "Пи".