Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки

ТМ Xiaomi, которая успела прослыть одним из лучших разработчиков бюджетной техники, анонсировала свежую полезную разработку – максимально дешевый компактный холодильник для использования дома или на даче. Стоит новинка всего 100 долларов и обладает весьма неплохими эксплуатационными характеристиками.

Снижения стоимости девайса разработчикам удалось добиться за счет небольшого полезного объема.

Особенности нового супербюджетного холодильного агрегата

Заказать холодильники в интернет магазине можно всего в несколько кликов – в виртуальном каталоге представлены все самые свежие новинки мира кухонной техники.

Инновационная разработка Xiaomi Yunmi 118L обладает такими характерными особенностями:

Компактные размеры. Этот холодильник идеально подойдет для установки в небольшой квартире-студии, поскольку занимает минимум свободного места. При этом его полезного объема вполне достаточно для удовлетворения потребностей 1-2 человек. Холодильная камера агрегата обладает емкостью 89 литров, а морозильная – 29.

Энергоэффективность. Еще одна фишка новой разработки Xiaomi – минимальный уровень энергопотребления. Холодильник позволяет экономить финансовые ресурсы, поскольку расходует мало электроэнергии и, соответственно, относится к категории экономичных устройств.

Наличие термоизоляционного покрытия. Холодильник имеет особый слой покрытия, которое обладает теплоизоляционными свойствами. Соответственно, он может использоваться для продолжительного хранения продуктов питания при температуре, заранее заданной пользователем.

Устойчивость к непредвиденным скачкам электрического напряжения. Особенностью новинки также является безопасность ее использования. Модель отличается устойчивостью к неожиданным скачкам напряжения в сети и может выдержать напряжение до 1250 В.

Высокое качество. Компания Xiaomi в очередной раз подтверждает, что супербюджетная техника может быть надежной, долговечной и высококачественной – об этом свидетельствует и продолжительность гарантийного обслуживания.

Несмотря на очень доступную цену, холодильник Yunmi 118L в процессе тестирования показал себя с лучшей стороны и подтвердил все прогнозы производителя относительно защищенности, экономичности и эргономичности.