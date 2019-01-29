Смартфоны Xiaomi: как защитить стильный гаджет

На современном рынке смартфонов сформировался рейтинг лидеров, компаний, продающих наибольшее количество мобильных устройств. Наряду с такими гигантами, как Apple или Samsung, в этом рейтинге есть и относительно молодые компании – например, Xiaomi.

С каталогом чехлов для каждой модели смартфона этого бренда вы можете ознакомиться на этой странице https://stardroid.com.ua/xiaomi.

Xiaomi – это китайский бренд, который за несколько лет своей работы успел обзавестись преданной аудиторией потребителей. Маркетологи и разработчики компании грамотно оценили состояние рынка и предложили товар, на который быстро нашлись покупатели. Но о каких конкурентных преимуществах смартфонов Xiaomi идет речь?

Чем хорош Xiaomi

В первую очередь ценой – производитель сразу нацелился на средний ценовой сегмент, не особо жертвуя производительностью и эксплуатационными качествами своего мобильного оборудования. Другими словами, предложил хороший товар дешевле, чем конкуренты.

Во-вторых, это широкий ассортимент продукции. Сегодня Xiaomi – это не только смартфоны, но и часы, ноутбуки, аксессуары, даже квадрокоптеры. И все это работает в одной экосистеме и может быть подключено друг к другу, если эта опция есть у выбранных устройств. У компании даже имеется своя операционная система на базе улучшенного Android – MIUI.

В-третьих, это долгий срок работы от одного заряда. Руководство компании решило, что именно этот показатель должен быть поставлен в приоритет наряду с оценкой платежеспособности клиентов. И по этому показателю Xiaomi нередко обходят своих конкурентов.

Как защитить Xiaomi

Справедливости ради стоит отметить, что есть у продукции Xiaomi и свои недостатки. Например, акцент производителя непосредственно на «начинку». При этом корпус устройств за редким исключением делается из качественных, но не премиальных материалов.

А это значит, что для долгого и комфортного использования телефоны Xiaomi лучше все же защитить дополнительно.

Так как у китайского производителя достаточно широкий ассортимент моделей разных габаритов, веса, функционала, то для каждого смартфона подойдет определенный чехол, стекло или бампер. Также следует учитывать личные требования и привычки использования.

На указанном в статье сайте вы можете найти чехлы и прочие защитные аксессуары для Xiaomi – из пластика, карбона, силикона, даже кожи. При этом вы сможете подобрать чехол нужного типа – накладку, бампер, книжку, кобуру, обложку и так далее.

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