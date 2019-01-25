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Facebook планирует объединить WhatsApp, Instagram и Messenger

Проект завершат к концу 2019 или началу следующего года.

Facebook планирует объединить WhatsApp, Instagram и Messenger
WhatsApp
Фото: EPA/UPG

Основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить свои сервисы для обмена сообщениями в Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Изменения будут касаться только функции обмена сообщениями в трех приложениях, в то же время они, как и раньше, будут работать как три отдельные платформы.

В частности, когда процесс объединения завершится, пользователь Facebook сможет общаться непосредственно с человеком, который имеет только аккаунт WhatsApp. Сейчас это невозможно, поскольку программы не имеют общего ядра.

Работа по объединению трех элементов уже началась, сообщает NYT, и, как ожидается, ее завершат к концу 2019 или началу следующего года.

Издание утверждает, что план Цукерберга вызвал "внутреннюю борьбу" в компании. Это было одной из причин, почему основатели Instagram и WhatsApp уволились в прошлом году.

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