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Создатели робота Софии представили ее младшую сестру

Маленькая София также может ходить, говорить, петь и рассказывать анекдоты.

Гонконгская компания Hanson Robotics, которая создала известного во всем мире робота Софию, разработала мини-версию Софии. Об этом сообщает Digital Trends.

"Маленькая София является младшей сестрой Софии и новым членом семьи Hanson Robotics", - пишут у разработчика.

В компании утверждают, что рост маленькой Софии составляет 14 дюймов, и она является другом-роботом, который делает программирование и искусственный интеллект веселым и полезным для детей от 7 до 13 лет, особенно для девочек.

Маленькая София также может ходить, говорить, петь, играть в игры, и, как и ее старшая сестра, рассказывать анекдоты.

Отмечается, что "мини" София является уникальным программируемым образовательным компаньоном для детей, который будет вдохновлять их учиться на безопасном, интерактивном опыте робота-человека.

"Дети, преподаватели и даже поклонники Софии Робота, независимо от возраста, найдут Маленькую Софию неотразимой", - говорят в компании.

Ранее робот София ответила на вопросы о Путине и Боге.

Робота Софию активировали 19 апреля 2015 года. У Софии лицо, смоделированное по образу Одри Хепберн. Робот обладает искусственным интеллектом и способна распознавать лица. София способна выражать более 60 эмоций. Кроме того, она может адаптироваться к поведению людей и имитировать человеческие жесты.

В октябре 2017 года София получила гражданство Саудовской Аравии.

В октябре робот София приняла участие в бизнес-форуме Olerom Forum One в Киеве.

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Источник: "Українські новини"
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